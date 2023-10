Blake Lively e Ryan Reynolds hanno donato un milione di dollari alla Croce Rossa per aiutare i bambini israelo-palestinesi

(Di martedì 17 ottobre 2023) A loro sui social piace scherzare. Gli viene piuttosto bene. Si divertono e fanno divertire. Ma quando le cose si fanno serie,cambiano immediatamente registro. Non solo, sono anche capaci di gesti di generosità importanti. E non banali. Undiper idi Israele e Gaza Succede che, a casa con i loro 4 figli, i due attori siano rimasti inorriditi di fronte alle immagini e alle notizie che arrivavano dal Medio Oriente. Dove la guerra-palestinese ha ripreso con forza a mietere vittime innocenti., principalmente. La decisione è stata presa velocemente....

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno fatto una donazione da un milione di dollari al Comitato internazionale della Croce Rossa per aiutare i bambini vittime della guerra oggi in atto tra Israele e a ...