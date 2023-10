Bitcoin vola dopo la fake sugli ETF | cosa è successo

(Di martedì 17 ottobre 2023) E’ di nuovo speculazione sul: l’ultima trovata ha a che fare con le voci incontrollate sul lancio di un ETF che ha fattore la criptovaluta sulla soglia dei 30mila dollari, prima di correggere di nuovo al di sotto di questa impostante soglia psicologica. Maieri sul mercato delle criptovalute? (Qui qualche informazione in più sui) Rumors sul lancio di un ETF innescano il rally Ad innescare la virata al rialzo, che ha spinto il prezzo delad un valore di 30mila dollari sarebbe stata la notizia che la SEC, cioè la l’autorità di controllo dei mercati finanziari Usa, avrebbe autorizzato il primo ETF spot sul. Notizia che ha tratto origine da un post su X di CoinTelegraph, un sito specializzato in criptovalute, ...

... cioè la l'autorità di controllo dei mercati finanziari Usa, avrebbe autorizzato il primo ETF spot sul. Notizia che ha tratto origine da un post su X di CoinTelegraph, un sito specializzato ...

Bitcoin VOLA verso 28.000$ | Orsi battuti. E ora [ANALISI] Criptovaluta.it

Bitcoin vola grazie a false notizie su Blackrock: il resoconto Tendenzediviaggio

L'analista ha anche riconosciuto che, mentre Bitcoin mira al livello di $27.000, l'indicatore segnala le tendenze a lungo termine. Ha però anche avvertito che, nel breve termine, gli investitori ...Un lunedì da montagne russe per il bitcoin. Come riporta Bloomberg, il 16 ottobre per la criptovaluta si era infatti aperto con un guadagno del 10% del valore fino a quota 30mila dollari a causa di vo ...