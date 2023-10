Bimotore disperso | dopo 48 ore ancora senza esito le ricerche

(Di martedì 17 ottobre 2023) Castel Volturno. A 48 ore dal decollo non si hannonotizie delPartenavia P68 e del suo pilota, Vincenzo De Blasio, 74 anni, di cui si sono perse le traccela partenza dalla pista di Castel Volturno. Leproseguono, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, ma sino ad ora si sono rivelate. Nella notte tra domenica e lunedì attraverso i visori ad infrarossi dell’aereo militare che cercava nel Tirreno era stato avvistato un oggetto galleggiante che poteva essere un frammento del velivolo, ma quando sul posto è giunta una motovedetta non ve ne era più traccia. Ledelsi estendono su un’area molto vasta, di circa 3.500 chilometri quadrati, e si sono concentrate nel tratto di mare ...

Risulta ancoral'aereo da turismo partito domenica pomeriggio dalla pista di Castelvolturno (Caserta) dove ... ma sino a questo momento delnessuna traccia. Nelle immagini, le ...

Bimotore disperso, ancora senza esito ricerche al largo di Ischia - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Ischia, si cerca il bimotore disperso: a bordo il pilota 74enne Vincenzo De Blasio La Repubblica

Stampa“Le liste di attesa di cui parla De Luca non sono le più corte, sono le più segrete d’Italia. Le tiene gelosamente nascoste per celare tutti i disastri che ha combinato anche nella sanità campan ...Un pomeriggio e una notte di ricerche ma del bimotore decollato ieri da Castel Volturno ancora nessuna traccia. Il volo, con a bordo solo il pilota Vincenzo de Blasoo di 74 annii, doveva effettuare so ...