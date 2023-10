Biden domani in Israele da Netanyahu | vedrà anche Abu Mazen Emergenza umanitaria a Gaza

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo due visite del segretario di Stato americano Antony Blinken e del segretario alla Difesa Lloyd Austin, il presidente Usa Joearriverà in Medio Oriente, nel dodicesimo giorno di guerra trae Hamas.porterà a Tel Aviv il pieno sostegno americano a, scrivono i media Usa, ma allo stesso tempo cercherà di fare pressione sul governo di Benjamin Nethanyau per consentire...

Missione di Joein Medio Oriente. La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano saràin Israele, 'per dimostrare il suo fermo sostegno a Israele di fronte al brutale attacco terroristico di ...

Biden domani in Israele da Netanyahu, andrà anche in Giordania - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi 17 ottobre Adnkronos

