WASHINGTON. Il presidente statunitense Joeparte questa sera per il Medio Oriente. Farà tappaa Tel Aviv e ad Amman in Giordania. Una visita lampo, annunciata in serata dal segretario di Stato Antony Blinken " nella regione da ...

Biden domani in Israele da Netanyahu, andrà anche in Giordania Agenzia ANSA

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe recarsi in visita in Israele mercoledì. Lo riporta il sito di Haaretz, citando una fonte israeliana. Il quotidiano ricorda… Leggi ...Bombardate nella notte Khan, Younis e Rafah, altre vittime tra i palestinesi. Il numero uno delle forze statunitensi in Medio Oriente ha avuto otto ore di colloqui con Netanyahu, che ha promesso di sc ...