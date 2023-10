(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – Missione di Joein Medio Oriente. La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano saràin. Intanto oltre 200die della Jihad islamica sono statineicondotti nella notte dalle Forze di difesa israeliane sulla Striscia di. Queste le ultime news di oggi martedì 17 ottobre 2023. Il presidente Usa Joesarà dunque inmercoledì 18 ottobre, “per dimostrare il suo fermo sostegno adi fronte al brutale attacco terroristico die per consultarsi sui prossimi passi”. Poiandrà ad Amman, in Giordania, dove incontrerà re Abdullah, il ...

Il presidente Usa Joesarà dunque in Israelemercoledì 18 ottobre, "per dimostrare il suo fermo sostegno a Israele di fronte al brutale attacco terroristico di Hamas e per consultarsi ...

Biden domani in Israele. Ancora raid su Gaza: colpiti 200 obiettivi Hamas Tiscali Notizie

Biden domani in Israele da Netanyahu, vedrà anche Abu Mazen Agenzia ANSA

Esercito, colpiti in 24 ore oltre 250 obiettivi di Hamas e Jihad. Bombardamenti nella notte a Gaza, oltre 50 morti e decine di feriti. Putin arrivato in Cina, ieri ha sentito i paesi arabi e ha chiest ...Nelle scorse ore, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha annunciato l’imminente visita di Joe Biden. L’arrivo del presidente statunitense è previsto per domani. Di seguito tutti gli ...