(Di martedì 17 ottobre 2023) "Non sono favorevole al(per, ndr.). La nostra idea è quella di aprire in modo progressivo e sostenibile. Abbiamo già 4.000 posti e nei prossimi sei anni saranno 30.000 in più. ...

... ovvero dell'alta formazione artistica musicale che ci piace molto", ha aggiunto, approvando un ingresso del Conservatorio Monteverdi nell'ateneo. . . 17 ottobre 2023

Bernini, apertura graduale per superare numero chiuso a medicina Euronews Italiano

Bernini: «Il numero chiuso a Medicina non è più possibile. Sono favorevole all'apertura» Corriere della Sera

"Non sono favorevole al numero chiuso (per medicina, ndr.). La nostra idea è quella di aprire in modo progressivo e sostenibile. Abbiamo già 4.000 posti e nei prossimi sei anni saranno 30.000 in più.È online la scena d'apertura della settima stagione di Rick and Morty, che debutterà negli Stati Uniti il 15 ottobre ...