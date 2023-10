Bergamo | controlli antidroga in Val Seriana | due arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Fiorano al Serio, nella bergamasca, hanno arrestato in flagranza di reato due ragazzi italiani di 20 e 21 anni, con precedenti specifici, entrambi sospettati di essere responsabili di detenzione ai fini spaccio di hashish. I militari sono giunti ai duea seguito di una intensificazione dei servizi preventivi di controllo del territorio che hanno interessato anche la zona di Vertova. Nel corso di un controllo in strada, uno dei due è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 80 grammi di cui lo stesso aveva tentato di disfarsi, gettandolo tra alcuni cespugli. Una volta recuperato lo stupefacente, i carabinieri hanno esteso il controllo all'abitazione del giovane, trovando ulteriori 60 grammi di hashish, un bilancino e materiale atto al confezionamento. I...