Bennacer | difesa da scudetto anche senza di lui | con l’algerino Pioli può puntare in alto

Leggi su dailymilan

(Di martedì 17 ottobre 2023) C’è un motivo in più per sorridere nel rivedere Ismaelintento ad allenarsi a Milanello:di lui, Stefanoha saputo organizzare unacon numeri degni di una cavalcata; cosa succederà quandotornerà abile e arruolabile (tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024)? La risposta è semplice: la squadra, con lui, potrà solo che migliorare. Un level up atteso a prescindere con il suo ritorno in campo, ma che nello specifico riguarderà principalmente lae la capacità del Diavolo di non subire gol. Ma come, stiamo parlando di un centrocampista, non di un centrale…cosa c’entra la retroguardia? Giusta osservazione. La rispostaqui è semplice:, dati alla mano ...