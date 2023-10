Belve 2023 | la confessione choc di Ivana Spagna | “Pronta a farla finita”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) La cantante stasera nella puntata su Raidue: "Avevo organizzato tutto, mi sarei tagliata le vene", ospite stasera dinel salotto di Francesca Fagnani su Raidue, si apre confessando di aver vissuto momenti drammatici nella sua vita. La cantante, nelle anticipazioni del programma, rivela di aver pensato esplicitamente al suicidio. “Quando è morta mia mamma venivo da mesi di sofferenza, io andavo a cantare, tornavo a dormire all’ospedale vicino a lei… quando è mancata la sera stessa sono andata a cantare e ho finito la tournée. Ero una roba terribile anche a vedermi, ero distrutta nell’anima e nel fisico”, racconta. In quel periodo, l’artista ha assunto psicofarmaci: “Cose per dormire, pesanti proprio. E alla fine ho detto ‘Bon, ho pensato agli altri adesso penso a me’… Non avevo più voglia di ...