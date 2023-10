Belgio | Meloni a Ue | ' attentatore sbarcò a Lampedusa | gravi rischi da immigrazione massa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - L'uomo che ieri si è macchiato dell'attentato a Bruxelles, provocando due vittime, "nel 2011 illegalmente in Italia, a, come già successo per altri attentati in passato. Per questo, ho più volte cercato di accendere i riflettori su fatto che l'di" può portare a "anche per la sicurezza in Europa, quindi non deve esserci più spazio per titubanze, ne va della sicurezza cittadini europei". Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia, intervenendo alla videoconferenza straordinaria del Consiglio Europeo convocato per discutere dell'attacco di Hamas subito da Israele e delle implicazioni del conflitto in corso.