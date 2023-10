Belen torna dai figli dopo la fuga con Elio | i dolci video con Luna Marì

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestinilain montagna con il suo nuovo amore,Rodriguez èta dai suoi. Poche ore fa si era immortalata in macchina, nel viaggio di ritorno con, al quale aveva fatto una tenera dedica, mentre ora rivolgeparole alla piccola. Le storie postate su Instagram sembrano rispondere a chi le ha criticato di aver trascurato i suoi bambini per dedicarsi al fidanzato. Comunque, come sappiamo,stava attraversando un periodo difficile e ...