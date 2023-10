Beatrice Luzzi | cosa significa il gesto dopo ogni televoto vinto?

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 17 ottobre 2023), ormai da settimane, continua ad essere la preferita del Grande Fratello da parte del pubblico da casa. Sebbene spesso e volentieri sia proprio in nomination, le percentuali parlano chiaro: è lei a stravincere nelcon numeri incredibili e che non lasciano speranza agli altri inquilini., ilto del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.