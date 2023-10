Beatrice e Massimiliano depongono le armi | scuse e abbracci dopo l’uscita di Heidi – VIDEO

(Di martedì 17 ottobre 2023) La decisione diBaci di abbandonare il Grande Fratello scatenato diverse reazioni tra i vari concorrenti. Indubbiamente, tra i più colpiti, non potevano non essereVarrese eLuzzi, i quali si sono ritrovati vicini in un momento di grande sofferenza.le: arriva la pace, nel corso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La pace di Massimiliano e Beatrice, le scuse e gli abbracci dopo l ... Fanpage.it

Grande Fratello, le pagelle: Heidi Baci si ritira dopo le parole thriller ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Indubbiamente, tra i più colpiti, non potevano non essere Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, i quali si sono ritrovati vicini in un momento di grande sofferenza. Beatrice e Massimiliano depongono ...''Massimiliano è più vecchio di me e ti tratta male'': il padre della gieffina accusa Varrese in diretta, lei lascia il reality in lacrime ...