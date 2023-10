be quiet! | annunciati i nuovi Dark Rock Pro 5 e Dark Rock Elite

Leggi su tuttotek

(Di martedì 17 ottobre 2023) beha annunciato l’arrivo deidissipatoriPro 5 e. Scopriamoli insieme in questo articolo Il rinomato produttore tedesco di componenti per PC ha presentato da poco i suoi duearrivati in famiglia. Si tratta di due dissipatori ad aria della serie. Il primo è il successore diretto delPro 4, mentre il secondo rappresenta un prodotto completamente nuovo. Entrambi i dissipatori offrono significativi miglioramenti in termini di prestazioni, funzionalità e facilità d’uso rispetto al Pro 4. ...