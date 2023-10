(Di martedì 17 ottobre 2023) Bergamo. Dalle 4 stelle dello scorso anno – con un punteggio di 233,2 – La Bccè passata ora nella fascia delle top con 5 stelle, grazie ad un rating di Altroconsumo Investi che ha raggiunto quota 263,6. Migliora ulteriormente la posizione della Bcc nella classifica che Altroconsumo Investi pubblica annualmente, dopo avere analizzato 232. I criteri considerati per stilare la graduatoria sono: il Common Tier equity 1 ratio – calcolato rapportando il capitale ordinario versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio – e il Total capital ratio – rapporto tra il patrimonio di vigilanza complessivo e il valore delle attività ponderate per il rischio. La fascia delle “a 5 stelle” quindi raggruppa leche si possono considerare tra ...

A breve saranno on - line anche la campagna supportata dal progetto "Solidarietà in rete" diBarlassina, mentre sono ai nastri di partenza le iniziative diCentropadana eOrobica. "...

Bcc Bergamasca e Orobica tra le banche italiane più solide BergamoNews.it

Bcc Bergamasca e Orobica: oltre 14 milioni di utile per il 1° semestre BergamoNews.it

Oldrati Federico e Johal Prabkiran, entrambi tesserati nella squadra corse bergamasca, capitanata dal pluricampione Michele Cadei, conquistano un eccellente primo e secondo posto nella categoria 1 (8- ...In diminuzione le sofferenze del 44,6% rispetto all’anno precedente. In riferimento ai settori d’impresa, in particolare, le Bcc in Bergamasca detengono il 26% delle quote di mercato in agricoltura, ...