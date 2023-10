Battute finali della beta One UI 6 0 su Samsung Galaxy S23 | cosa manca

Leggi su optimagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) La faseOne UI 6.0 per iS23 è alle, senza alcuna ombra di dubbio. Nelle ultime ore, è stata data un’ulteriore accelerata alla sperimentazione dell’interfaccia personalizzata che si affiancherà alla versione del sistema operativo Android 14. A darci conto dello stato dell’arte software è l’esperto Tarun Vats, ancora una volta come nel recente passato. Un’ulteriore nuova versioneOne UI 6.0 è stata scovata sui server. Il pacchetto è identificato con sigla build BWJE e succede il precedente BWJC. Il passo in avanti è stato compiuto sia in Corea del Sud che in India ma anche in Europa e quest’ultimo è l’aspetto che più ci riguarda da vicino. Anche dalle nostre parti insomma, la distribuzione ...