Bassetti | “Un applauso al governo Meloni Mai prima d’ora un investimento così alto per la Sanità”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Matteorivolge “un fortealper la Manovra finanziaria da parte di tutti i sanitari: 3 miliardi in più di quanto previsto e uncomplessivo di 136 miliardi di euro. Mai si era raggiunta una cifraalta diper il Ssn. Serviranno per l’aumento degli stipendi dei sanitari e per il taglio delle liste d’attesa”. Un elogio a tutto tondo del direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Un apprezzamento che viene dal mondo degli operatori sanitari e che mette all’angolo le critiche pretestuose. Le risorse destinate allaper l’infettivologo molto soddisfacenti. E chiosa: “Che brutta figura hanno fatto quelli che gridavano solo per il gusto di andare contro”. Se a sinistra leggessero il ...