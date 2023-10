Basket | Nikola Jokic sarà a disposizione della Serbia per le Olimpiadi 2024

(Di martedì 17 ottobre 2023) I vicecampioni del mondopotranno contare sul loro talento più puro,, fra meno di dodici mesi alledi Parigi, nel torneo dimaschile. A renderlo noto è stato il presidente del Comitato Olimpico, Bozidar Maljkovic, in un’intervista rilasciata ad AS, nella quale ha detto: “Non avevamo l’MVPNBA,. Né Vasilije Micic, l’MVP dell’EuroLeague. NéKalinic. Penso che la chiave sia il fatto che ci uniamo e tiriamo fuori il meglio di noi, come in tutti gli sport” Poi ha aggiunto: “Posso essere orgogliosostagione di Novak Djokovic e di Ivana Spanovic, che ha vinto l’oro ai ...

Aaron Gordon per la seconda estate di fila ha fatto tappa a Sombor per trascorrere qualche giorno con il suo 'partner in crime' Nikola Jokic ...