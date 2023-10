Basket femminile | Famila Schio e Virtus Bologna cercano il tris in Eurolega rispettivamente contro il DVTK Miskolc ed Avenida

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Archiviato il turno di Serie A1, per le portacolori italianeè già tempo di concentrarsi sull’Euroleague Women con la terza giornata della regular season 2023-2024 in programma questa settimana. Andiamo a presentare brevemente le sfide di questa settimana. Laospita al PalaRomare le ungheresi del(palla a due domani sera alle ore 20:00) per il gruppo A. Le vicentine sono a punteggio pieno grazie a due successi in altrettante partite disputateLublin (70-50) e Sepsi-Sic (58-70). Arella Guirantes proverà a guidare ancora una volta le compagne, con 13 punti segnati in entrambe le uscite continentali. Sotto il ferro Dorka Juhasz proverà a fare buona guardia arpionando palloni ...