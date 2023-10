Basket | Eurolega 2023 2024 | Milano batte l’Olympiacos nella Gigi Datome Night

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’Olimpianel match valido per la terza giornata dii padroni di casa si inventano una partita perfetta spuntandola sui greci 65-53 al termine di una sfida all’insegna dell’intensità difensiva e degli errori offensivi. Secondo tempo senza sbavature dei padroni di casa, che lavorano ottimamentepropria metà campo subendo solo 21 punti negli ultimi 20 minuti. Prova di esperienza di Mirotic con 20 punti e 4 rimbalzi. Molto bene anche Pangos con 16 punti e Shields con 12. Non bastano agli ospiti i 15 punti con 4 rimbalzi di Milutinov e gli 11 con 6 rimbalzi di Walkup. Primo successo stagionale per l’Olimpia, con una partita da recuperare per rinvio, che riscatta il ko ...

Eurolega, Olimpia Milano-Olympiakos 65-53: gli highlights Sky Sport

L’Olimpia Milano torna protagonista in EuroLega dopo una settimana di stop obbligato, causa l’impossibilità del Maccabi Tel Aviv di viaggiare con il conflitto israeliano. Arriva al Forum l’Olympiacos ...Impressionante è l'avvio del Barcellona in Eurolega, che ora conta tre vittorie in tre partite come quello del playmaker Laprovittola che ha collezionato 6/10 da tre punti in ...