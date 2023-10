Basket | Ettore Messina | “Una vittoria che ha mostrato la nostra mentale dell’Olimpia Pangos? E’ stato impattante”

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un successo convincente maturato nel finale. L’Olimpia Milano si sblocca nell’Eurolega 2023-2024 battendo in casa, al Forum d’Assago, i greci dell’Olympiakos con il punteggio di 65-53. Queste in conferenza stampa le parole dei tecnici delle squadre: Georgios Bartzokas ed. Georgios Bartzokas: “Congratulazioni all’Olimpia per la, in una partita importante anche se siamo solo all’inizio della stagione. Siamo stati evanescenti dal punto di vista offensivo e i soli 53 punti sono lì a dimostrarlo. E’ stata una partita strana: a un certo punto ci siamo ritrovati in vantaggio 41-44, ma da quel momento in poi non siamo riusciti a trovare le energie e i tiri per lo sprint finale della partita. La difesa che abbiamonon è stata così male, ma non è bastata”....