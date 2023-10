Basket | esordio deludente per Sassari in Champions League | vince lo Szczecin per 93-85

(Di martedì 17 ottobre 2023) Brutta sconfitta pernella prima giornata della fase a gironi (gruppo D) della2023-2024 di. Alla Netto Arena di Stettino (Polonia), i ragazzi di Piero Bucchi faticano molto contro il Kinge, nonostante un ultimo periodo da 25-8, sono costretti ad arrendersi per 93-85. Da segnalare per la squadra di casa i 19 punti e 10 rimbalzi di Morris Udeze e i 14 a testa di Avery Woodson e Jhonathan Dunn. Inutili invece per la compagine sarda i 15 punti a testa di Ousmane Diop e Filip Kruslin. Dopo un inizio equilibrato (17-17), in cuicerca in più occasioni di allungare, senza però mai riuscirci veramente, i padroni di casa alzano il ritmo e con un parziale di 11-5 salgono sul +6 prima della fine del primo quarto (28-22). Il secondo periodo si ...

NAZARENO" FINALE EMILIA 86 " 66 (24 - 15; 45 - 32; 62 - 47) Carpi: Ferrari 4, Righi 6, ... NAZARENO - Comincia bene la stagione per la squadra di Coach Capelli all'in casa. Una vittoria ...

Esordio casalingo in Europa per Milano, dopo la sconfitta sul campo del Fener ed il rinvio della sfida al Maccabi la squadra di Messina ospita l’Olympiacos. Fossi in trinchieri non accetterei mai ...Vigilia di debutto europeo per la Bertram Derthona, che domani sera sfiderà l’UCAM Murcia nella partita in programma alle ore 20.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris.