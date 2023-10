Basket | Champions League 2023 2024 | brutto ko per Sassari | Stettino vince 93-85

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pesante ko percontro, nel match valido per la prima giornata della fase a gironi didi. Alla Netto Arena di Szczecin finisce 93-85 per i padroni di casa, che dominano in lungo e in largo dal secondo quarto in poi archiviando la pratica già a fine terzo quarto con il punteggio fissato sull’85-60. Top scorer dell’incontro Udeze con 19 punti e 10 rimbalzi. Altri quattro giocatori in doppia cifra per i padroni di casa, con i 14 punti di Woodson, i 13 di Meier, gli 11 di Mazurczak e i 14 in uscita dalla panchina di Dunn. Nella squadra di Bucchi, bene la panchina con 30 punti combinati da Kruslin e Diop. Discreta prova di McKinnie e Whittaker con 11 punti a testa. I polacchi si portano in vetta al Girone D con una ...