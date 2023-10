Barghouti spinge per la pace | “Ora un governo di unità nazionale”

Leggi su notizie

(Di martedì 17 ottobre 2023) E’ il leader di Mubadara, la terza forza del Parlamento palestinese, da anni cerca di mediare perché crede nella non violenza Da anni si batte per costruire una Palestina che conviva con Israele, la sua filosofia è la non violenza. Per Mustafa, 69 anni, e da 16, mediatore tra Fatah e Hamas per undi, il dialogo è l’unica via, la vera soluzione per risolvere ogni problema. Certo qualcosa dal 7 ottobre è cambiato in maniera decisiva, quasi non ci fosse più un modo per tornare indietro, non tanto da Israele, ma anche da Hamas. Per, leader di Mubadara, la terza forza in Parlamento palestinese, ora può essere cambiato tutto: “Mi hanno colpito la scala dell’attacco e la vulnerabilità di Israele. Ma non è stata solo questione di intelligence. Più che un fallimento ...