Baldanzi ed Esposito | l' Under 21 batte 2-0 la Norvegia

Gli highlights e le azioni salienti di Italia - Norvegia 2 - 0, match di qualificazioni agli Europei 2025 under 21. Le reti di(per lui anche un assist) edregalano i tre punti agli azzurrini, che soffrono poco e creano tanto al 'Druso' di Bolzano. La nazionale di Nunziata si porta così a quota sette punti ...

Baldanzi-Esposito, l'Italia U21 supera la Norvegia. Miretti entra nella ripresa Tuttosport

Prima Baldanzi, poi Esposito: a Bolzano fa festa l'Italia. Norvegia ko ... FIGC

2 minuti per la lettura BOLZANO (ITALPRESS) – L’Italia conquista la seconda vittoria consecutiva nelle qualificazioni agli Europei Under 21 2025, superando 2-0 la Norvegia allo stadio Druso di Bolzano ...L’Italia Under 21 vince ancora e batte 2-0 la Norvegia. Secondo successo consecutivo per gli Azzurrini nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gol di Baldanzi e Pio Esposito.