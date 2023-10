Avengers | Secret Wars servirà da reboot per l' MCU nelle intenzioni di Kevin Feige REPORT

(Di martedì 17 ottobre 2023)concluderà la saga del Multiverso, ma dovrebbe fungere anche dadell'MCUdi, come afferma un nuovo. Secondo un nuovo, i Marvel Studios intenderebbero utilizzareper attuare undel Marvel Cinematic Universe- Ad affermarlo è Joanna Robinson, autrice del nuovo libro MCU: The Reign of Marvel Studios. Parlando al podcast di The Watch per promuovere il suo libro, Robinson ha rivelato che sarebbe stato lo stessoa esprimere questa "volontà di usarecome graduale ...

... è che ' Quantumania ' li ha davvero scossi, e sono sicuro che 'Invasion ' li ha scossi ... però, ecco perché si pensa che scrittore del film, Jeff Loveness non stia più lavorando su: ...

Right now, the furthest out of the upcoming Marvel movies is Avengers: Secret Wars, which is dated for May 7, 2027. Although the Michael Waldron-penned Secret Wars will wrap up the Multiverse Saga, ...