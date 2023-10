Avellino conquista l' Eurochocolate di Perugia | Nargi | Le nostre eccellenze nella vetrina più prestigiosa

(Di martedì 17 ottobre 2023)sbarca all'"" ed è protagonista, con le sue straordinariegrandeinternazionale di. Le rinomate nocciole, i tre vini Docg, i sapori e i profumi ...

Una tappa prestigiosa, in un evento di assoluto richiamo, che fa da preludio al grande appuntamento di febbraio, dal 9 al 14, quando saràad ospitare "Eurochocolate" tra le proprie strade. ...

Avellino conquista l’Eurochocolate di Perugia, Nargi: «Le nostre ... Orticalab

Casertana-Avellino 0-2, le pagelle: di Sgarbi ce ne sono 2 o 3; Marconi c'è, Ricciardi concede il bis TuttoAvellino.it

Il tecnico: «Non sono contento dei 9 punti ma ce li teniamo stretti. Ne mancano due con la Turris, due contro la Casertana e uno a Francavilla. Siamo in crescita, ogni partita ci porta più sostanza» ...Vittoria preziosa e fondamentale per il cammino dell'Avellino. Tre punti che permettono agli irpini di risalire ancora in classifica e che vanno nel segno della continuità dopo il ...