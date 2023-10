Avanti Popolo è già un affare di famiglia

Leggi su tvzoom

(Di martedì 17 ottobre 2023) De Girolamo, dopo il marito, la soi-ella: Ma è “” o “Tengo? Il Fatto Quotidiano, di Gianluca Roselli, pag. Forse era meglio chiamarlo Tengo. Parliamo di, programma di Nunzia De Girolamo, di cui stasera andrà in onda la seconda puntata. Nella prima, come colpo per fare audience, Nunzia aveva iniziato intervistando suo marito, Francesco Boccia. Apprendiamo, però, che il senatore del Pd non è l’unico familiare a esser stato coinvolto. Nella redazione dirisulta, infatti, abile e arruolata Graziana De Girolamo, sorella di Nunzia, approdata in Freemantle a settembre, proprio per lavorare al programma. Come risulta pure dal suo profilo Linkedin: “Ufficio casting. Freemantle Italia. September 2023. ...