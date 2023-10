Avanti popolo | anticipazioni e ospiti della puntata del 17 ottobre 2023 su Rai 3

(Di martedì 17 ottobre 2023) Questa sera, 17, su Rai 3 va in onda, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscussotrasmissione è ilrappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. Vediamo insieme lee glidi questa sera.Un’ampia pagina dedicata alla guerra in Medio Oriente aprirà ladi questa ...

... solidarizzando in Palestina ma portandouna guerra lungo i suoi confini. Così come non si può essere nel giusto in Israele senza vedere e riconoscere i diritti delpalestinese, allo ...

De Girolamo, dopo il marito, la sorella: Ma è “Avanti popolo” o “Tengo famiglia” Il Fatto Quotidiano

Stasera ad Avanti Popolo (la trasmissione di Nunzia De Girolamo), sarà ospite Fabrizio Corona. L'ex re degli scoop ha indossato di nuovo ...Patteggiamento per Nicolò Fagioli sul caso scommesse: ecco a quanto ammonta la squalifica del giocatore della Juve. E cosa faranno Tonali e Zaniolo ...