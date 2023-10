Aurora Ramazzotti a notte fonda confessa | “Non succede niente di buono… ”

(Di martedì 17 ottobre 2023)qualcosa ma lo fa attraverso una famosissima citazione: “Nondi.” E voi avreste mai immaginato di vederenelle vesti di mamma? Insomma, qualcuno sicuramente sì, dal momento in cui fin da quando ha compiuto diciotto anni, la famosa figlia di Erose Michelle Hunziker si è ritrovata sulle prime pagine dei giornali con insinuazioni riguardo ad ipotetiche gravidanze. Quando lo scorso anno l’ha annunciata davvero, le persone non sapevano neanche se credere a lei., la confessione sul compagno (credits instagram @therealgram) ...

Al quarto posto c'è ClioMakeUp (62%) e al quinto(60%). Non dovrebbe stupire che tra i top 5 ci siano due food media brand: il dato relativo alle tematiche più seguite sui social ...

Aurora Ramazzotti e il look in discoteca: quanto costa la borsa griffata Stile e Trend Fanpage

Aurora Ramazzotti, fan scatenata di Angelina Mango: «Ma quanto è brava». E posta la sua canzone nelle stories leggo.it

Aurora ha completato il suo outfit con una borsa in pelle Balenciaga modello a tracolla, Le Cagole, molto costosa. Il pezzo, con finiture in argento e uno specchio a forma di cuore rimovibile, ha un ...Michelle Hunziker esce allo scoperto con il nuovo amore La conduttrice tv pubblica uno scatto in cui appare in sella a una moto durante una gita. Sul profilo di Alessandro Carollo, osteopata romano c ...