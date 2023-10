qualche giorno fa uno studio ha evidenziato che in caso di nuovodei prezzi di, gli utenti sono pronti ad abbandonare la piattaforma.

Aumento Netflix: i prezzi dei piani senza pubblicità potrebbero salire per spingere gli utenti verso il piano con gli annunci DDay.it

Prezzo di Netflix in aumento: ecco le nuove tariffe IlTarantino

Quelle ad alto budget ma per un pubblico relativamente piccolo, come “Mad Men” o “Breaking Bad”, non convengono più ...Fine del supporto per Netflix su alcuni TV, lettori Blu-Ray e console. La novità è stata notata dal sito web Whats' On Netflix.