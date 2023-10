«Auguri Atalanta!» I messaggi dei tifosi nerazzurri per i 116 anni della società

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ilo d’sui social deiall’Atalanta visto il compleannosquadra bergamasca L’Atalanta oggi compie 116, e tale avvenimento non può non muovere l’intera tifoseria nerazzurra trad’e tanto affetto per laorobica. Ecco l’o di alcuni sostenitori atalantini su Instagram nei confronticara Dea. rubenbellanti:Dea! 116di emozioni insieme a te. evair 74: Tantimagica Dea, il mio pensiero è rivolto al giorno in cui alzeremo un trofeo. claudio80bg: Spero che l’Atalanta vinca qualcosa. Lo merita la città. signo1964: Auguro all’Atalanta di alzare un ...