Attenzione ai morsi del gatto | un gioco che può diventare un pericolo per la salute

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 17 ottobre 2023) Gli animali domestici, la loro diffusione nel corso degli ultimi anni rappresentano un fenomeno forse più che mai inaspettato. Quasi in ogni caso, parliamo comunque di percentuali altissime, c’è presente almeno un cane o un, o anche tutti e due insieme. La mania, in certi casi si tratta proprio di questo, di avere in casa un animale è ormai qualcosa, che almeno per ora caratterizza i nostri tempi, più che mai. Come prevenire il morso del– informazioneoggi.itCani, gatti, fa poca differenza. In molti casi, però, non si è davvero consapevoli di quelle che potrebbero essere le situazioni complicate con le quali doversi confrontare. Animale dal carattere davvero molto particolare, è per esempio il. Bene in certi casi bisogna avere un atteggiamento assolutamente prudente.di: ...