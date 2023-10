Attentato Bruxelles | sparatoria tra il sospetto terrorista e la polizia | “È in rianimazione L’uomo era armato”

(Di martedì 17 ottobre 2023) La ministra degli Interni del Belgio, Annelies Verlinden, ha spiegato cheè stato trovato in possesso dell’arma automatica utilizzata durante l’aggressione di ieri sera. Secondo i media un testimone avrebbe vistoin un bar e avrebbe allertato laL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

17 ott 08:41, trovare armi durante perquisizione Durante la perquisizione compiuta a Schaerbeak, secondo quanto riportano i media, sono state trovate diverse armi da fuoco. Altre ...

Orrore in Belgio: terrorista Isis uccide due tifosi svedesi. Gara sospesa, stadio evacuato nella notte La Gazzetta dello Sport

Attentato a Bruxelles, ministro dell’Interno: “Sospettato ferito dalla polizia a Schaerbeek, è in rianimazion… La Stampa

Il sospettato ieri ha ucciso due persone a colpi di mitra. Sarebbe di origine tunisina presente illegalmente in Belgio, noto ai servizi di ...Il sospettato è di origine tunisina e soggiornava illegalmente in Belgio, noto ai servizi di intelligence per la sua radicalizzazione. Ha seguito ...