Attentato Bruxelles | possibile svolta sul killer | l’annuncio dalla capitale belga

Leggi su notizie

(Di martedì 17 ottobre 2023), due le vittime fino a questo momento accertate: importanti novità che riguardano ilArrivano importanti aggiornamenti che potrebbero seriamente riguardare ilAbdelsalem L., ovvero colui che nella serata di ieri (alle ore 19:15) ha provocato unche ha visto come vittime due persone di nazionalità svedese, uccise a sangue freddo con numerosi colpi di kalashnikov. Il terrorista, al momento dell’attacco, indossava una tuta arancione ed è arrivato sul posto in moto. Poco dopo si è dato alla fuga. Si tratta di un 45enne, originario della Tunisia ed un personaggio già noto ai servizi segreti.(Ansa Foto) Notizie.comFino a questo momento non si hanno molte notizie, se non il fatto che la polizia ...