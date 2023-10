Attentato Bruxelles | Metsola | vicini alle famiglie

Il paese pesantemente segnato dagli attacchi subiti negli ultimi anni sul proprio territorio e dal coinvolgimento negli attacchi perpetrati in Francia L'di ieri sera a, costato la vita a due cittadini svedesi, ha riportato la violenza terroristica in Belgio, paese già pesantemente segnato dagli attacchi subiti negli ultimi anni sul ...

Bruxelles, morto l'attentatore dopo una sparatoria con la polizia. Ora è caccia due complici di Abdesalem Lassoued ... Il Fatto Quotidiano

Attentato a Bruxelles, ucciso da polizia presunto responsabile. LIVE Sky Tg24

(Adnkronos) - Ha avuto trascorsi anche in Italia Abdesalem Lassoued, il principale sospettato per l'attentato di ieri sera nel centro di Bruxelles in cui sono stati uccisi due svedesi. Le tracce più r ...Paura anche a Wembley dopo l'attentato avvenuto a Bruxelles: stato di allerta massimo in vista di Inghilterra-Italia delle qualificazioni ad Euro 2024 ...