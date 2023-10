Attentato Bruxelles | le parole del killer

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 ottobre 2023), emergono lede: “Io combattente di Allah, ho vendicato musulmani”. “Viviamo per la nostra fede e moriamo per essa. Odiamo chi ci odia”: ha detto. “Sono un combattente di Allah. Ho vendicato i musulmani”. Ildiha ucciso 2 persone in un attacco al centro della capitale del Belgio “Noi viviamo per la nostra religione, noi moriamo per la nostra religione, grazie a Dio. Grazie a Dio vostro fratello Abdeslam ha vendicato i vostri fratelli musulmani, ho ucciso finora tre svedesi”. Queste le sue. Il terrorista ha dichiarato di essere “un combattente di Allah”. “Vengo dallo Stato islamico. Amiamo chi ci ama e odiamo chi ci odia. Viviamo per la nostra religione e moriamo per la nostra religione”. “Tuo fratello si è ...