Attentato Bruxelles | killer ancora in fuga Il ct della Svezia | “Siamo tristi In che razza di mondo viviamo?”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sono trascorse diverse ore ma il sospetto terrorista che ieri sera con il suo attacco ha provocato due vittime svedesi nel centro diin. Nella capitale belga continua a restare in vigore il livello di allerta 4, ovvero il più elevato, mentre il premier Alexander De Croo ha confermato in conferenza stampa che l’uomo in“è di origine tunisina e soggiornava illegalmente in Belgio”. Una serata che rimarrà impressa nella mente anche delle migliaia di persone presenti presso lo stadio Re Baldovino, dove la partita tra Belgio enon è ripresa dopo l’intervallo. Dopo più di un paio di ore d’attesa all’interno dello stadio per motivi di sicurezza, l’evacuazione è iniziata verso la mezzanotte e per fortuna senza conseguenze. Il match, invece, era stato definitivamente sospeso ...