Attentato Bruxelles | il politologo a Notizie com | “Con Hamas e Israele è a rischio la pace mondiale”

Leggi su notizie

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Colpiresignifica colpire il cuore dell’Europa. In qualche modo dovevamo aspettarcela. L’Isis giocano sull’effetto sorpresa perché non hanno un’organizzazione tale da dichiarare guerra, quindi è ovvio che utilizzi l’arma del terrorismo che ha alla base il fanatismo religioso”. Così, ai nostri microfoni, ilFrancesco Di Nisio, presidente dell’Associazione italiana dottori in scienze politiche (Aidosp). (Ansa Foto) –.comLa Procura federale belga non esclude che possa esserci un legame tra l’di ieri ae la guerra tra. Il terrorista che ha ucciso due persone si chiamava Abdesalem Lassoued, era di origine tunisina e soggiornava illegalmente nel Paese. Nell’attacco sono morti due cittadini svedesi, che forse ...