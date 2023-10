Attentato Bruxelles | il killer | Sono dell' Isis | ho ucciso due svedesi per vendicare i musulmani - VIDEO

(Di martedì 17 ottobre 2023)choc su Facebookre didopo la strage nella qualemorti due tifosi. Abdeslam Lassoued, 45enne tunisino, si vanta di averdue persone non credenti. Il filmato è rimasto online per diversi minuti per poi essere cancellato. Il poco tempo comunque è bast

La foto a Genova, le segnalazioni a Bologna, le minacce sui social: ecco chi era Abdesalem Lassoued, l'attentatore ucciso aEmanuele Bonini, Filppo Fiorini, Federico Mellano 17 Ottobre 2023 ...

Bruxelles, morto l'attentatore dopo una sparatoria con la polizia. Ora è caccia due complici di Abdesalem Lassoued ... Il Fatto Quotidiano

Attentato a Bruxelles, ucciso da polizia presunto responsabile. LIVE Sky Tg24

(Adnkronos) - Ha avuto trascorsi anche in Italia Abdesalem Lassoued, il principale sospettato per l'attentato di ieri sera nel centro di Bruxelles in cui sono stati uccisi due svedesi. Le tracce più r ...Paura anche a Wembley dopo l'attentato avvenuto a Bruxelles: stato di allerta massimo in vista di Inghilterra-Italia delle qualificazioni ad Euro 2024 ...