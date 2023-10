Attentato a Bruxelles contro due tifosi svedesi | cosa sappiamo

Leggi su dailymilan

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il calcio macchiato dal sangue di vittime innocenti. Nella serata di ieri, lunedì 16 ottobre, a, capitale del Belgio, un uomo di nazionalità tunisina ha aperto il fuocoduedi calcioin centro città, nei pressi di Place Sainctelette. Con un mitra, alle 19.15 circa, ha ucciso i dueche stavano raggiungendo lo stadio “Re Baldovino” per la partita di qualificazione al prossimo Europeo tra i padroni di casa del Belgio e la Svezia. L’re, che ha rivendicato l’azione in nome dell’Isis, indossava un giubbotto di colore arancione e ha raggiunto il centro città a bordo di uno scooter. Nella sparatoria un tassista è rimasto ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Allo stadio la partita è iniziata regolarmente e per volere dei calciatori ...