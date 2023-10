Attentato a Bruxelles | 3 vittime compreso l’assalitore

La polizia belga ha ferito a morte la persona, poi deceduta, che sembra essere responsabile dell'terroristico avvenuto a, in Belgio , nella sera del 16 ottobre e costata la vita a due persone. Abdesalem Lassoued, 45enne di origine tunisina, ha ucciso a colpi di arma da fuoco ...

Attentato a Bruxelles, ucciso da polizia presunto responsabile. LIVE Sky Tg24

Orrore in Belgio: terrorista Isis uccide due tifosi svedesi. Gara sospesa, stadio evacuato nella notte La Gazzetta dello Sport

Neutralizzato in uno scontro a fuoco, ora si cercano i complici. Anche in Italia cresce l'allerta È morto il sospetto autore dell’attentato in cui ieri sera a Bruxelles sono decedute due persone di ...Tutti gli immigrati: compresi i nordafricani, benché extracomunitari. È questa lezione a tornarmi in mente ogni volta che Bruxelles è stata colpita da attentati terroristici di matrice islamista. In ...