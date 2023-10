Attacco Bruxelles | Kristersson | Svezia mai stata sotto minaccia tanto grande

Il premier svedese ha parlato il giorno dopo l'che ha ucciso due svedesi. "Viviamo tempi bui, lo sappiamo da tempo. Mai nella storia recente la Svezia e gli interessi svedesi sono ...

Richiedente asilo, si era radicalizzato ed era noto ai servizi BRUXELLES – Ha avuto trascorsi anche in Italia Abdesalem Lassoued, il principale sospettato per l’attacco di ieri sera nel centro di ...Il sospetto attentatore di Bruxelles, Abdesalem L., "aveva soggiornato in Svezia". Lo ha riferito in conferenza stampa il premier svedese Ulf Kristersson.