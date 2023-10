Attacco Bruxelles | chi è il killer | nato in Tunisia e noto ai servizi

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – Si chiama Abdelsalem L., ha 45 anni ed èin. E’ il ritratto delche aoggi 16 ottobre 2023 ha aperto il fuoco con un kalashnikov uccidendo due cittadini svedesi. Il terrorista, che indossava una tuta arancione ed è arrivato in moto sul luogo dell’, si è dato alla fuga. L’uomo sarebbe giàai nostrisegreti per la sua radicalizzazione. Nel 2019, ha chiesto asilo politico. Nei video postati sui social, ilha rivendicato il legame con l’Isis e ha annunciato azioni per vendicare i musulmani, con riferimenti anche al conflitto tra Israele e Hamas e alle conseguenze per i palestinesi nella Striscia di Gaza. Nel corso di una conferenza stampa, il portavoce della procura, Eric Van Der ...

... il terrorista arrestato a Molenbeek pochi giorni prima dell'di. Sette anni dopo, il terrore torna a diffondersi per le strade die in particolare per quelle di Molenbeek, ...

Attentato a Bruxelles, uomo spara con un kalashnikov: uccisi 2 tifosi svedesi. «Ha gridato Allah Akbar» ilmessaggero.it

Attentato a Bruxelles: due morti TGLA7

Parigi, 16 ott. (Adnkronos) - “Ho appena parlato con il primo ministro Alexander De Croo per esprimere la solidarietà dei francesi in questo momento terribile che sta attraversando Bruxelles. Pensiamo ...L'uomo responsabile dell'attentato al centro di Bruxelles ha urlato 'Allah akbar' e ha rivendicato l'appartenenza al sedicente Califfato islamico, riportando la capitale belga sotto i riflettori per ...