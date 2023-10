Attacco a Bruxelles | l’attentatore è morto

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il sospetto autore dell’attentato didi ieri sera, Abdesalem Lassoued, èin seguito alle ferite riportate questa mattina in uno scontro a fuoco con la polizia. Lo conferma all’ANSA un portavoce della Procura federale. Precedentemente la polizia aveva informato che aveva sparato a un uomo che potrebbe essere il sospetto attentatore di. L’uomo era stato trasportato all’ospedale, dove era “in rianimazione” secondo la ministra degli Interni del Belgio, Annelies Verlinden. “Tutto sembra indicare” che si tratta del sospetto autore dell’attentato didi ieri sera, identificato come Abdesalem Lassoued. Lo conferma il ministro presidente della Regione di-Capitale, Rudi Vervoort. L’uomo è stato trovato in possesso dell’arma automatica utilizzata durante ...

Rispetto all'attentato a, aggiunge Federico Rampini, 'un terrorista in libertà può rimanere in fuga perché le forze di polizia belghe non brillano per efficienza. La Svezia e il Belgio sono ...

Milano, 17 ott. (askanews) – La procura federale belga conferma che l’autore dell’aggressione di ieri sera “è deceduto”. Informazioni confermate dal ministro dell’Interno Annelies Verlinden su X. Si a ...Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos/Ats) - Una delle vittime dell'attacco terroristico di ieri sera a Bruxelles aveva con sé una carta d'identità svizzera. Lo ha annunciato stamane il procuratore federale b ...