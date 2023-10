Atp Tokyo 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 18 ottobre

Leggi su sportface

Il programma di martedì 18 ottobre con gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Anversa. Si parte alle 04:00 ora italiana il vincitore del Masters 1000 di Shanghai, il polacco Hubert Hurkacz, che va a caccia di altri punti importanti in vista delle Finals di Torino. Torna in campo anche Felix Auger-Aliassime, così come Tommy Paul nel derby contro McDonald. Di seguito l'ordine di gioco completo. COLOSSEUM Ore 04:00 – Zhang vs Hurkacz a seguire – (8) Auger-Alassime vs Ofner a seguire – Paul vs McDonald Non prima delle 11:00 – (Q) Giron vs Watanuki o (2) Ruud a seguire – Shelton o Daniel vs Thompson