Atalanta-Genoa | probabili formazioni e le novità su Lookman e Retegui

Leggi su serieanews

(Di martedì 17 ottobre 2023)potrebbe rappresentare un ottimo banco di prova per gli uomini di Gasperini. Dea a caccia di conferme per cercare di agganciare le prime quattro posizioni in classifica. Ospiti chiamati al riscatto dopo il passo falso contro il Milana caccia di conferme per cercare di recitare una parte d’assoluta protagonista nel corso della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.