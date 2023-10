Atalanta | Carnesecchi conteso da tre big

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il portiere dell'Marco, che domenica contro il Genoa potrebbe difendere i pali nerazzurri per fare riposare Musso Cher...

La Roma prova il sorpasso sulla Juventus per il portiere dell'Marco. Il giovane estremo difensore è da tempo sul taccuino dei bianconeri, che da un po' sondano il mercato dei numeri uno. Wojciech Szczsny potrebbe infatti lasciare la ...

La Roma si inserisce per Carnesecchi: sfida alla Juve, ma l’Atalanta vuole 25 milioni ForzaRoma.info

Carnesecchi, la Roma sfida la Juventus per il portiere la Repubblica

Armando Broja avanza per l’attacco dell’Inter. L’albanese fino a poco fa era considerato l’alternativa a Taremi, ma, l’abolizione del Decreto Crescita da parte del Governo impone a Marotta di rivedere ...Secondo “Tuttosport”, Giuseppe Marotta starebbe puntando a una serie di talenti del calcio nostrano che si stanno mettendo in mostra in Serie A. Fra i nomi presenti sul taccuino dell’amministratore de ...