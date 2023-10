(Di martedì 17 ottobre 2023) L'potrebbe recuperare Toloi per la gara contro il. Il difensore centrale di Gasperini oggi ha lavorato in gruppo dopo l'infortunio muscolare che lo aveva colpito nella ripresa della gara contro lo Sporting Lisbona. Il giocatore è rimasto fermo ai box per la trasferta conto la Lazio...

Tegola per il Napoli di Garcia che già non naviga inacque. E ancora una volta riguarda Victor Osimhen. L'attaccante, ieri, è stato visitato e ...sosta di campionato per le sfide contro(...

Atalanta, buone notizie dall'infermeria verso il Genoa Today.it

Genoa, Atalanta osso duro, poi campionato meno impegnativo Genoa News 1893

17:21 - ALLENAMENTO TERMINATO- La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano e per Massimiliano Allegri ci sono buone notizie visto che Dusan Vlahovic ha lavorato in gruppo. Mentre Federico ...Buone notizie in casa Genoa. Il tecnico del Grifone Alberto Gilardino può sorridere per il recupero di tre pedine fondamentali in vista della delicata trasferta di Bergamo, dove i rossoblù ...